Latin Amerika ve Karayipler'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti

Haberin Devamı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta geneli ve Karayipler'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 37 bin 147 artarak 45 milyon 356 bin 566'ya ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 1395 artışla 1 milyon 500 bin 221 oldu.

Latin Amerika ve Karayipler'deki ülkelerin sağlık sistemlerinin yetersiz olması nedeniyle ağır hasta sayısı hızla artarken, sağlığına kavuşanların sayısı ise 40 milyon 437 bin 787'ye çıktı.

Bugüne kadar kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 599 bin 810 ile salgının merkez üssü Brezilya, 280 bin 607 ile Meksika ve 199 bin 581 ile Peru'da görüldü.

En fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ilk 3 ülke, 16 milyondan fazla vakayla Brezilya, 3 milyon 514 bin 683 vakayla Arjantin ve 3 milyon 210 bin 787 vakayla Kolombiya oldu.

İyileşenlerin sayısı, Brezilya'da 21 milyon 532 bin 558, Arjantin'de 5 milyon 264 bin 305, Kolombiya'da 4 milyon 967 bin 524 olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da görülmüştü.

BREZİLYA

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 451 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 599 bin 810’a yükseldi, 15 bin 591 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 532 bin 558’e çıktı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 514 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 613 yeni vaka tespit edildi.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 517’ye çıktı.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 416’ya, 1086 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 264 bin 305’e yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 21 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 533'e çıktı.

PERU

Haberin Devamı

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 kişi yaşamını yitirdi ve 550 yeni vaka görüldü.

GUATEMALA

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 51 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 13 bin 902'ye, vaka sayısı 2 bin 610 artışla 574 bin 713'e yükseldi.

KOSTA RİKA

Kosta Rika basınındaki habere göre, son 24 saatte 31 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 584'e yükseldi.