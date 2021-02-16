Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler artmaya devam ediyor

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 528, Meksika'da 450, Arjantin'de 91, Kolombiya'da 181, Peru'da 177, Şili'de 83, Bolivya'da 32 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 528 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 239 bin 773’e, 32 bin 197 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 866 bin 710’a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 915 bin 914 vaka ve 56 bin 304 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 8 milyon 805 bin 239’a ulaştı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 450 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 98 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 174 bin 657’ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 555 bin 923’e çıktı.

Bakanlık, doğrulanan toplam vaka sayısını 1 milyon 995 bin 892, tahmini vaka sayısını ise 2 milyon 189 bin 873 şeklinde açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 91 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 50 bin 327’ye, 3 bin 259 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 29 bin 57’ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 833 bin 442 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 181 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 57 bin 786’ya çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 510 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 198 bin 549’a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 90 bin 467’ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 177 kişi yaşamını yitirdi ve 1192 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 238 bin 501'e, virüse bağlı can kaybı 43 bin 880'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 149 bin 367'ye yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 83 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 19 bin 624’e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 333 artışla 779 bin 541'e, iyileşenlerin sayısı 737 bin 126'ya ulaştı.

BOLİVYA

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybetti ve 412 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 237 bin 144'e, virüse bağlı can kaybı 11 bin 234'e, sağlığına kavuşanların sayısı 179 bin 57'ye çıktı.