Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1803, Meksika'da 126, Arjantin'de 132, Kolombiya'da 281, Peru'da 234, Şili'de 133, Paraguay'da 78 ve Uruguay'da 48 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1803 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 353 bin 137’ye, 37 bin 17 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 13 milyon 482 bin 23’e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 643 bin 534 vaka ve 82 bin 917 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 11 milyon 880 bin 803’e ulaştı.



Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti, 1793 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 209 bin 338’e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 280 bin 213’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 809 bin 921’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.



Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 132 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 57 bin 779’a, 15 bin 262 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 532 bin 562’ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 233 bin 140 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.



Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 281 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 65 bin 889’a çıktı.

Son 24 saatte 17 bin 483 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 536 bin 198’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 383 bin 785’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.



Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 234 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 580 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 647 bin 694'e, virüse bağlı can kaybı 54 bin 903'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 566 bin 543'e yükseldi.



Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 133 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 24 bin 346'ya çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 945 artışla 1 milyon 76 bin 499'a yükseldi, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 5 bin 860'a ulaştı.



Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti ve 1547 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 235 bin 292'ye, virüse bağlı can kaybı 4 bin 827'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 193 bin 286'ya çıktı.



Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 48 artarak 1462'ye, vaka sayısı 3 bin 274 artışla 144 bin 642'ye yükseldi.

