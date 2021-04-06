Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1319, Meksika'da 252, Arjantin'de 272, Kolombiya'da 199, Peru'da 261, Şili'de 33, Ekvador'da 31, Bolivya'da 20 ve Paraguay'da 64 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1319 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 332 bin 752'ye, 28 bin 645 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 13 milyon 13 bin 601'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 532 bin 47 vaka ve 77 bin 165 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 11 milyon 436 bin 189'a ulaştı.





Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara