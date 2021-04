Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1240, Meksika'da 136, Arjantin'de 93, Kolombiya'da 162, Peru'da 252, Şili'de 120, Ekvador'da 27, Paraguay'da 55 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1240 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 331 bin 433’e, 31 bin 359 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 12 milyon 984 bin 956’ya çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 527 bin 400 vaka ve 77 bin 20 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 11 milyon 357 bin 521’e ulaştı.



Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 136 kişi hayatını kaybetti, 1263 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 204 bin 147’ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 250 bin 458’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 788 bin 209’a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 93 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 56 bin 199’a, 9 bin 955 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 393 bin 492’ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 140 bin 480 olarak açıklandı. Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.



Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 162 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 64 bin 94’e çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 22 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 446 bin 219’a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 317 bin 564’e ulaştı. Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.



Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 252 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 860 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 1 milyon 582 bin 367'ye, virüse bağlı can kaybı 52 bin 877'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 500 bin 582'ye yükseldi.



Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 120 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 23 bin 644'e çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 304 artışla 1 milyon 26 bin 785'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı 958 bin 400'e ulaştı.



Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 27 artarak 16 bin 956'ya, vaka sayısı 2 bin 506 artışla 335 bin 681'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 290 bin 314 kişi iyileşti.



Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti ve 1814 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 221 bin 207'ye, virüse bağlı can kaybı 4 bin 399'a, sağlığına kavuşanların sayısı 181 bin 949'a çıktı.

