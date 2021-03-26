Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 777, Meksika'da 584, Arjantin'de 146, Kolombiya'da 125, Peru'da 175, Şili'de 122, Ekvador'da 42, Paraguay 41 ve Bolivya'da 24 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 777 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 303 bin 462’ye, 100 bin 158 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 12 milyon 320 bin 169’a çıktı.

Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 370 bin 885 vaka ve 69 bin 503 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 772 bin 549’a ulaştı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 584 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 787 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 200 bin 211’e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 214 bin 542’ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 752 bin 125’e çıktı.

Meksika böylece ABD ve Brezilya’nın ardından dünyada Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 200 bini aşan 3. ülke oldu.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 146 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 55 bin 92’ye, 8 bin 238 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 278 bin 115’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 56 bin 472 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 62 bin 519’a çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 732 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 359 bin 942’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 250 bin 63’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 175 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 562 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 500 bin 465'e, virüse bağlı can kaybı 50 bin 831'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 414 bin 106'ya yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 122 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 22 bin 524'e çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 979 artışla 954 bin 762'ye, iyileşenlerin sayısı 892 bin 973'e ulaştı.

EKVADOR

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 42 artarak 16 bin 582'ye, vaka sayısı da 1849 artışla 318 bin 656'ya yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 271 bin 847 kişi de iyileşti.

BOLİVYA

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 24 kişi hayatını kaybetti ve 774 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 267 bin 833'e, virüse bağlı can kaybı 12 bin 131'e, sağlığına kavuşanların sayısı 216 bin 57'ye çıktı.

PARAGUAY

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 41 kişi hayatını kaybetti ve 1877 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 202 bin 700'e, virüse bağlı can kaybı 3 bin 910'na, sağlığına kavuşanların sayısı 166 bin 2'e çıktı.

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