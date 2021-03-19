Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 724, Meksika'da 698, Arjantin'de 155, Kolombiya'da 138, Peru'da 183, Şili'de 172, Ekvador'da 33, Guatemala'da 20 ve Paraguay'da 32 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 724 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 287 bin 499’a, 86 bin 982’ye yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 11 milyon 780 bin 820’ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 261 bin 360 vaka ve 66 bin 178 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 339 bin 432’ye ulaştı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 698 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 726 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 196 bin 606’ya, toplam vaka sayısı 2 milyon 182 bin 188’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 724 bin 794’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 155 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 54 bin 386’ya, 8 bin 328 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 226 bin 753’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 9 bin 877 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 138 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 61 bin 636’ya çıktı.

Son 24 saatte 5 bin 139 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 319 bin 293’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 216 bin 945’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 183 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 306 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 443 bin 521'e, virüse bağlı can kaybı 49 bin 706'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 355 bin 792'ye yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 172 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 21 bin 988'e çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 249 artışla 911 bin 469'a, iyileşenlerin sayısı 854 bin 827'ye ulaştı.

EKVADOR

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 33 artarak 16 bin 333'e, vaka sayısı 1831 artışla 307 bin 429'a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 263 bin 164 kişi iyileşti.

GUATEMALA

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20 artarak 6 bin 639'a, vaka sayısı 898 artışla 185 bin 832'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 170 bin 59 kişi iyileşti.

PARAGUAY

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 605 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 188 bin 493'e, virüse bağlı can kaybı 3 bin 620'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 155 bin 244'e çıktı.

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