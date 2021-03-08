SalgÄ±n nedeniyle son 24 saatteÂ Brezilya'da 1086, Meksika'da 247, Arjantin'de 10, Kolombiya'da 91, Peru'da 173, Åžili'de 69Â kiÅŸiÂ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

BrezilyaÂ SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, son 24 saatte 1086Â kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 265 bin 411â€™e, 80 bin 508Â yeni vakanÄ±n tespit edilmesiyle toplam vaka sayÄ±sÄ± 11 milyon 19 bin 344â€™eÂ yÃ¼kseldi.

Brezilya'nÄ±n ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 113Â bin 738Â vaka ve 61Â bin 463Â Ã¶lÃ¼mle "Ã¼lkenin salgÄ±ndan en Ã§ok etkilenen bÃ¶lgesi" olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

ABD ve Hindistan'Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼nyada en Ã§ok vakanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼Â Brezilya'da iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ±Â 9 milyon 757 bin 178â€™eÂ ulaÅŸtÄ±.

MEKSÄ°KA

MeksikaÂ SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, son 24 saatte 247Â kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 2 bin 734Â yeni vaka tespit edildi.

Ãœlkede Kovid-19'a baÄŸlÄ± can kaybÄ± sayÄ±sÄ± 190Â bin 604â€™e,Â toplam vaka sayÄ±sÄ± da 2 milyon 128Â bin 600â€™e, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± da 1 milyon 670 bin 431â€™e Ã§Ä±ktÄ±.

NÃ¼fusu 126 milyonu aÅŸanÂ Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiÄŸi "Worldometers" internet sitesine gÃ¶re, "dÃ¼nyada en Ã§ok vakanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 13. Ã¼lke" konumunda bulunuyor.

ARJANTÄ°N

ArjantinÂ SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, son 24 saatte 10Â kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle Kovid-19'a baÄŸlÄ± toplam Ã¶lÃ¼mÂ sayÄ±sÄ± 52Â bin 880â€™e, 2 bin 922Â kiÅŸide virÃ¼s tespit edilmesiyle toplam vaka sayÄ±sÄ±Â 2 milyon 149 bin 636â€™yaÂ Ã§Ä±ktÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 45Â milyon nÃ¼fuslu Arjantin'de iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 1 milyon 945 bin 816Â olarak aÃ§Ä±klandÄ±.

Arjantin, "dÃ¼nyada en fazla vaka gÃ¶rÃ¼len 12. Ã¼lke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBÄ°YA

Kolombiya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, son 24 saatte 91Â kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti ve Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 60Â bin 503â€™eÂ Ã§Ä±ktÄ±.

Son 24 saatte 3Â bin 411Â vakanÄ±n tespit edildiÄŸi Ã¼lkedeÂ toplam vaka sayÄ±sÄ± 2Â milyon 276 bin 656â€™ya, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 2 milyon 177 bin 199â€™a ulaÅŸtÄ±.

NÃ¼fusu 50 milyona yaklaÅŸan Kolombiya, "dÃ¼nyada en fazla vaka gÃ¶rÃ¼len 11. Ã¼lke" konumunda bulunuyor.Â

PERU

Peru SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, son 24 saatte 173Â kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi ve 3Â bin 552Â yeni vaka gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Vaka sayÄ±sÄ± 1 milyon 371Â bin 176'ya, virÃ¼se baÄŸlÄ± can kaybÄ± sayÄ±sÄ± 47Â bin 854'e, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 1 milyon 276Â bin 245'eÂ yÃ¼kseldi.

ÅžÄ°LÄ°

Åžili SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, son 24 saatte 69 kiÅŸininÂ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle Kovid-19'a baÄŸlÄ±Â can kaybÄ± sayÄ±sÄ± 21Â bin 77â€™yeÂ Ã§Ä±ktÄ±.

Vaka sayÄ±sÄ± 5Â bin 280Â artÄ±ÅŸla 855Â bin 785'e, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 805Â bin 717'yeÂ ulaÅŸtÄ±.

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