Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1699, Meksika'da 822, Arjantin'de 191, Kolombiya'da 107, Peru'da 217, Şili'de 134, Ekvador'da 38 ve Bolivya'da 27 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1699 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 260 bin 970’e, 75 bin 102 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon 793 bin 732’ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 80 bin 852 vaka ve 60 bin 694 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 637 bin 20’ye ulaştı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 822 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 521 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 188 bin 866’ya, toplam vaka sayısı 2 milyon 112 bin 508’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 655 bin 549’a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 191 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 52 bin 644'e, 7 bin 432 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 133 bin 963’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 928 bin 377 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 107 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 60 bin 189’a çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 565 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 266 bin 211’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 164 bin 438’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 217 kişi yaşamını yitirdi ve 1957 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 349 bin 847'ye, virüse bağlı can kaybı 47 bin 306'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 248 bin 642'ye yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 134 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 20 bin 838’e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 567 artışla 840 bin 119'a, iyileşenlerin sayısı 793 bin 819'a ulaştı.

EKVADOR

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 38 artarak 15 bin 959'a, vaka sayısı da 263 artışla 289 bin 735'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 247 bin 898 kişi de iyileşti.

BOLİVYA

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti ve 969 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 252 bin 360'a, virüse bağlı can kaybı 11 bin 761'e, sağlığına kavuşanların sayısı 195 bin 705'e çıktı.