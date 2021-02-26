Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1541 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 251 bin 498’e, 65 bin 998 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon 390 bin 461’e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 14 bin 529 vaka ve 58 bin 873 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 323 bin 696’ya ulaştı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 877 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 462 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 183 bin 692’ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 69 bin 370’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 620 bin 8'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 145 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 51 bin 795, 8 bin 234 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 93 bin 645’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 887 bin 847 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 136 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 59 bin 260’a çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 683 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 241 bin 225’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 138 bin 193’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 220 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 744 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 308 bin 722'ye, virüse bağlı can kaybı 45 bin 903'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 210 bin 749'a yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 137 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 20 bin 310’a çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 181 artışla 812 bin 344'e, iyileşenlerin sayısı 770 bin 190'a ulaştı.

BOLİVYA

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti ve 1103 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 246 bin 822'ye, virüse bağlı can kaybı 11 bin 577'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 191 bin 81'e çıktı.