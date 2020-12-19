Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 823, Meksika'da 762, Arjantin'de 138, Kolombiya'da 232, Peru'da 68, Şili'de 44 ve Guatemala'da 38 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 823 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 185 bin 650'ye, 52 bin 544 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 162 bin 978'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 371 bin 653 vaka ve 44 bin 878 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 6 milyon 198 bin 185'e ulaştı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 762 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 248 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 117 bin 249'a, toplam vaka sayısı 1 milyon 301 bin 546'ya ve iyileşenlerin sayısı 962 bin 397'ye yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 138 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölüm sayısı 41 bin 672'ye, 7 bin 2 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 531 bin 374'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 356 bin 755 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 232 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 40 bin 19'a çıktı.

Son 24 saatte 13 bin 277 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 482 bin 72'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 354 bin 21'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 68 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 242 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 993 bin 760'a, can kaybı 36 bin 969'a, iyileşenlerin sayısı 928 bin 219'a yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 44 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 51’e çıktı.

Ülkede vaka sayısı 2 bin 403 artışla 581 bin 135'e, iyileşenlerin sayısı 552 bin 289'a ulaştı.

GUATEMALA

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 38 artarak 4 bin 589'a, vaka sayısı da 627 artışla 132 bin 62'ye ulaştı.

Şimdiye kadar 120 bin 257 kişi iyileşti.