Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor

Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 263, Arjantin'de 406, Meksika'da 247, Kolombiya'da 194 ve Peru'da 48 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 263 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 157 bin 397'ye, 15 bin 726 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 409 bin 854'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 92 bin 843 vaka ve 38 bin 753 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 865 bin 930 olarak kaydedildi.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 406 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 29 bin 301'e, 11 bin 712 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 102 bin 301'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 909 bin 586 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 7. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, 8 eyalet ile başkent Buenos Aires ve çevresinde 8 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 247 kişi hayatını kaybetti ve 4 bin 166 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 89 bin 171'e, toplam vaka sayısı 895 bin 326'ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 655 bin 118 olarak bildirildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 9. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 194 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 30 bin 348'e çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 167 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 25 bin 52'ye ulaştı, iyileşenlerin sayısı 924 bin 44 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 48 kişi yaşamını yitirdi ve 492 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 890 bin 574'e, can kaybı 34 bin 197'ye, iyileşenlerin sayısı 810 bin 995'e yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 10. ülke" konumunda bulunuyor.