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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Son 24 saatte Brezilya'da 731, Meksika'da 217, Kolombiya'da 45, Arjantin'de 6 ve Peru'da 14 kişi hayatını kaybetti.

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Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 731 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 611 bin 222'ye, 14 bin 642 kişide virüs belirlenmesiyle toplam vaka sayısı 21 milyon 953 bin 838'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 146 bin 255 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 217 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 130 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 291 bin 89, vaka sayısı 3 milyon 844 bin 791, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 204 bin 910 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" durumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

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Kolombiya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 766'ya yükseldi.

Son 24 saatte 2 bin 513 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 29 bin 335, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 870 bin 317 oldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" durumunda.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 116 bin 228'e, 1092 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 305 bin 151'e çıktı.

"Dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" durumunda bulunan yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 170 bin 876'ya ulaştı.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 kişi yaşamını yitirdi ve 501 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 213 bin 548'e, can kaybı sayısı 200 bin 605'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 193 bin 56'ya yükseldi.

 

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#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya

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