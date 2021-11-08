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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Son 24 saatte Brezilya'da 59, Meksika'da 60, Kolombiya'da 45, Arjantin'de 8, Peru'da 12 ve Şili'de 21 kişi hayatını kaybetti.

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Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 59 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 609 bin 447'ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 6 bin 115 artarak 21 milyon 880 bin 439'a çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 69 bin 794 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 60 kişi yaşamını yitirdi, 1382 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 289 bin 734, vaka sayısı 3 milyon 826 bin 786, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 189 bin 985 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" durumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

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Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 533’e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 61 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 15 bin 42, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 858 bin 390'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı 116 bin 104’e çıktı. 593 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 296 bin 781’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 163 bin 900’e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" durumunda.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12 kişi yaşamını yitirdi ve 531 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 207 bin 510'a, can kaybı sayısı 200 bin 438'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 186 bin 590'a yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 21 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 862'ye çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 682 artışla 1 milyon 709 bin 189 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 654 bin 720 olarak kayıtlara geçti.

 

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#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya

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