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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Salgında son 24 saatte Brezilya'da 149, Meksika'da 269, Kolombiya'da 37, Arjantin'de 22, Peru'da 16 ve Şili'de 5 kişi hayatını kaybetti.

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Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 149 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 608 bin 71'e yükseldi, 6 bin 431 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 821 bin 124'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 15 bin 876 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 269 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 588 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 288 bin 733, vaka sayısı 3 milyon 811 bin 793, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 175 bin 469 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

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Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 348’e çıktı.

Son 24 saatte 1425 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 5 bin 402’ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 849 bin 200'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 10’a, 1340 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 291 bin 285'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 157 bin 511'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 kişi yaşamını yitirdi ve 296 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 202 bin 671'e, can kaybı sayısı 200 bin 300'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 181 bin 588'e yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 782'ye çıktı.

Vaka sayısı 1390 artışla 1 milyon 698 bin 127, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 645 bin 245 olarak kayıtlara geçti.

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#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya

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