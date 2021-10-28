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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Salgında son 24 saatte Brezilya'da 433, Meksika'da 386, Kolombiya'da 26, Arjantin'de 23, Peru'da 14 ve Guatemala'da 65 kişi hayatını kaybetti.

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Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 433 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 606 bin 679’a yükseldi, 17 bin 184 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 766 bin 168’e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 965 bin 296 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 386 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 797 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 287 bin 274, vaka sayısı 3 milyon 793 bin 783, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 156 bin 269 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

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Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 26 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 159’a çıktı.

Son 24 saatte 1680 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 995 bin 694’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 839 bin 391’e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 889’a, 1485 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 284 bin 485’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 149 bin 943’e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 14 kişi yaşamını yitirdi ve 526 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 198 bin 38'e, can kaybı sayısı 200 bin 149'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 176 bin 645'e yükseldi.

GUATEMALA

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Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 65 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 14 bin 862'ye, vaka sayısı 1351 artışla 597 bin 768'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 576 bin 117 kişi sağlığına kavuştu.

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#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya

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