Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Okul öncesi eğitimde yeni dönem Bakan Özer detayları Hürriyete anlattıOkul öncesi eğitimde yeni dönem! Bakan Özer detayları Hürriyet'e anlattı#Mahmut Özer
Yunanistan yerinde durmuyor Doğu Akdenizde ortak tatbikatYunanistan yerinde durmuyor! Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat#Yunanistan
Her şeyi değiştiren hamle Kırılma anı oldu... Kredisi tükeniyor... Uyurgezer gibi...Her şeyi değiştiren hamle! Kırılma anı oldu... Kredisi tükeniyor... "Uyurgezer gibi..."#Fenerbahçe
Dünya bu hastayı konuşuyor... Koronanın gizemini çözecekDünya bu hastayı konuşuyor... Koronanın gizemini çözecek!#Koronavirüs
Büyükelçiler krizinde bir ihtimal daha varBüyükelçiler krizinde bir ihtimal daha var#Osman Kavala
Çin duyurdu: Diğerlerine benzemiyor İşte virüsün yeni merkezi...Çin duyurdu: Diğerlerine benzemiyor! İşte virüsün yeni merkezi...#Koronavirüs
Ekonomik krize buğday çözümü... İşçiye 10, mühendise 16.5 kilo maaşEkonomik krize 'buğday' çözümü... İşçiye 10, mühendise 16.5 kilo maaş#Afganistan
CHPde iki belediye başkanı için kritik gün: Savunma yapacaklarCHP'de iki belediye başkanı için kritik gün: Savunma yapacaklar#CHP
Yıllardır ortada yok İşte Bitcoinin mucidi Nakamotonun hikayesiYıllardır ortada yok! İşte Bitcoin'in mucidi Nakamoto'nun hikayesi#Bitcoin
Meteorolojiden peş peşe uyarılar: Sıcaklık 12 derece düşüyor, kar geliyorMeteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sıcaklık 12 derece düşüyor, kar geliyor!#Meteoroloji
Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna... Resmen mucizeTekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna... Resmen mucize#Emine Arslan
Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı Meğer kariyeri boyunca...Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı! Meğer kariyeri boyunca...#Bülent Korkmaz
İran sınırında 1079 kilometre duvar göçü önlüyorİran sınırında 1079 kilometre duvar göçü önlüyor#Sınır
Pınar Altuğu kızdıran yorum: Bu benim bedenimPınar Altuğ'u kızdıran yorum: Bu benim bedenim!#Pınar Altuğ
Futbolcu Gökhan Çıradan boşanan Selin Ciğerciye basketçi sevgiliFutbolcu Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'ye basketçi sevgili#Selin Ciğerci
HABERLERDünya Haberleri

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Salgında son 24 saatte Brezilya'da 187, Meksika'da 87, Kolombiya'da 35, Arjantin'de 3, Peru'da 8 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 187 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 605 bin 644’e yükseldi, 6 bin 204 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 729 bin 763’e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 907 bin 224 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 87 kişi yaşamını yitirdi, 1666 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 286 bin 346, vaka sayısı 3 milyon 783 bin 327, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 145 bin 535 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Haberin Devamı

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 67’ye çıktı.

Son 24 saatte 1369 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 991 bin 50’ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 834 bin 893'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 115 bin 826’ya, 540 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 280 bin 358’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 146 bin 819'a ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 kişi yaşamını yitirdi ve 400 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 195 bin 859'a, can kaybı sayısı 200 bin 52'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 174 bin 106'ya yükseldi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna Tekmene sağlık Emine

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine

Bu hastalık saç baş yolduruyor Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor!

Sienna Fotoğraf Ödüllerinin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslana verildi

Sienna Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslan'a verildi!