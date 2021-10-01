Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan imzaladı Yıl sonuna kadar uzatıldıErdoğan imzaladı! Yıl sonuna kadar uzatıldı#Türk Lirası
Boş tablo tartışması Hırsızlık mı sanat mı Okuyun kararı kendiniz verin...Boş tablo tartışması! Hırsızlık mı sanat mı? Okuyun kararı kendiniz verin...#Sanat
Olympiakos sonrası olay sözler İlkel, en kötü maçı, varlığı hissedilmedi...Olympiakos sonrası olay sözler! "İlkel, en kötü maçı, varlığı hissedilmedi..."#Fenerbahçe
Son dakika... Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiSon dakika... Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!#Oğuzhan Asiltürk
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
Binlerce kişi yararlanacak Ekimde rekor ödemeBinlerce kişi yararlanacak! Ekimde rekor ödeme#Tarımsal Üretim
Dikkat Çok sayıda kente kritik uyarı... Kuvvetli geliyorDikkat! Çok sayıda kente kritik uyarı... Kuvvetli geliyor#Meteoroloji
Uydu görüntüleri ortaya çıkardı Yanardağ patlaması adayı büyüttüUydu görüntüleri ortaya çıkardı! Yanardağ patlaması adayı 'büyüttü' #La Palma
Dev teknoloji şirketi yaptı... Dünyanın en hızlısı olacak 15 dakikada dolacakDev teknoloji şirketi yaptı... Dünyanın en hızlısı olacak! 15 dakikada dolacak#Elektrikli Araç
Dünya gündemine oturdu Kendini arayan adamdan ilk açıklamaDünya gündemine oturdu! Kendini arayan adamdan ilk açıklama#Beyhan Mutlu
iPhone 13 sorun ile geldi... Bugün Türkiyede satıştaiPhone 13 'sorun' ile geldi... Bugün Türkiye'de satışta!#Iphone
Yeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderimYeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim #Yeliz Yeşilmen
21 kişilik orkestrası Kıbrısta tutuklandı: Ekibim için servetimi ortaya dökeceğim21 kişilik orkestrası Kıbrıs'ta tutuklandı: Ekibim için servetimi ortaya dökeceğim#Bülent Ersoy
Parlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şartParlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şart#Parlamenter Sistem
Olaylı boşanma Oğul Aktunadan zehir zemberek dilekçeOlaylı boşanma! Oğul Aktuna'dan zehir zemberek dilekçe#Yıldırım Aktuna
HABERLERDünya Haberleri

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Salgında son 24 saatte Brezilya'da 627, Meksika'da 533, Kolombiya'da 38, Arjantin'de 51, Peru'da 17, Guatemala'da 39, Honduras'ta 47 ve Kosta Rika'da 37 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 627 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 596 bin 749 yükseldi, 27 bin 527 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 427 bin 73’e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 425 bin 139 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 533 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 828 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 277 bin 505, vaka sayısı 3 milyon 664 bin 223, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 13 bin 200 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Haberin Devamı

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 299’a çıktı.

Son 24 saatte 1429 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 957 bin 277’ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 799 bin 576’ya yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 51 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 179’a, 1641 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 256 bin 902’ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 118 bin 324’e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi ve 516 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 176 bin 321'e, can kaybı sayısı 199 bin 395'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 152 bin 700'e ulaştı.

GUATEMALA

Haberin Devamı

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 564'e, vaka sayısı da 3 bin 71 artışla 560 bin 315'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 519 bin 12 kişi sağlığına kavuştu.

HONDURAS

Honduras basınındaki habere göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti ve 708 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 366 bin 702'ye, can kaybı sayısı 9 bin 824'e, sağlığına kavuşanların sayısı 110 bin 484'e çıktı.

KOSTA RİKA

Kosta Rika basınındaki habere göre, son 24 saatte 37 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 386'ya yükseldi.

Haberin Devamı

Vaka sayısının 2 bin 72 artarak 532 bin 185'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 437 bin 328 kişi sağlığına kavuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya