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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Salgında son 24 saatte Brezilya'da 643, Meksika'da 434, Kolombiya'da 29, Arjantin'de 135 ve Peru'da 18 kişi hayatını kaybetti.

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Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 643 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 589 bin 240’a, 34 bin 407 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 21 milyon 69 bin 17’ye yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 173 bin 64 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 434 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 40 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 270 bin 346, vaka sayısı 3 milyon 549 bin 229, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 897 bin 667 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

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Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 125 bin 782’ye çıktı.

Son 24 saatte 1484 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 936 bin 52’ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 774 bin 661’e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 135 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 114 bin 101’e, 2 bin 493 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 234 bin 851’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 87 bin 120’ye ulaştı.

Arjantin dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi yaşamını yitirdi ve 616 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 164 bin 380'e, can kaybı sayısı 198 bin 891'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 138 bin 802'ye ulaştı.

 

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#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya