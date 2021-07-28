Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1333 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 551 bin 835'e, 41 bin 411 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 19 milyon 749 bin 73'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 18 milyon 466 bin 822 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 484 kişi yaşamını yitirdi, 17 bin 408 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 239 bin 79, toplam vaka sayısı 2 milyon 771 bin 846, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 171 bin 95 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 247 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 104 bin 352'ye, 16 bin 757 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 875 bin 927'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 519 bin 922 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 300 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 119 bin 482'ye çıktı.

Son 24 saatte 11 bin 426 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 747 bin 775'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 526 bin 917'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 47 kişi yaşamını yitirdi ve 828 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 106 bin 371'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 196 bin 58'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 72 bin 564'e yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 32 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 35 bin 151'e çıktı. Vaka sayısı 753 artışla 1 milyon 611 bin 90'na, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 566 bin 138'e ulaştı.

BOLİVYA

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 44 kişi hayatını kaybetti ve 842 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 470 bin 24, can kaybı sayısı 17 bin 716, sağlığına kavuşanların sayısı 403 bin 396'ya çıktı.

PARAGUAY

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 58 kişi öldü, 592 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 450 bin 494, can kaybı sayısı 14 bin 759 ve sağlığına kavuşanların sayısı 415 bin 391 olarak açıklandı.

GUATEMALA

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 64 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 10 bin 176, vaka sayısı 2 bin 639 artışla 355 bin 223'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 311 bin 828 kişi sağlığına kavuştu.

HONDURAS

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti ve 1240 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 291 bin 687, can kaybı sayısı 7 bin 713, sağlığına kavuşanların sayısı 98 bin 410'na çıktı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor