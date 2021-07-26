Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 476, Meksika'da 108, Arjantin'de 137, Kolombiya'da 330, Peru'da 68, Şili'de 68, Paraguay'da 60 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 476 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 549 bin 924'e, 18 bin 129 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 19 milyon 688 bin 663'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 4 milyon bin 78 vaka ve 137 bin 236 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 18 milyon 349 bin 436 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 108 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 535 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 238 bin 424, toplam vaka sayısı 2 milyon 748 bin 518 ve iyileşenlerin rakamı 2 milyon 148 bin 642 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 137 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 103 bin 721'e, 7 bin 506 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 846 bin 615'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 493 bin 984 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 330 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 118 bin 868'e çıktı.

Son 24 saatte 11 bin 48 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 727 bin 846'ya, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 487 bin 973'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 68 kişi yaşamını yitirdi ve 765 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 104 bin 394'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 195 bin 890'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 70 bin 180'e yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 68 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 35 bin 26'ya çıktı. Vaka sayısı 1446 artışla 1 milyon 609 bin 177'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 563 bin 280'e ulaştı.

PARAGUAY

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 60 kişi öldü, 423 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 449 bin 341, can kaybı sayısı 14 bin 653 ve sağlığına kavuşanların sayısı 412 bin 875 olarak açıklandı.

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