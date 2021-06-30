Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1893 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 515 bin 985’e, 64 bin 903 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 18 milyon 513 bin 305’e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 719 bin 568 vaka ve 126 bin 937 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 16 milyon 779 bin 136 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 195 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 711 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 232 bin 803’e, toplam vaka sayısı 2 milyon 513 bin 164’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 997 bin 381’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 526 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 93 bin 668’e, 24 bin 65 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 447 bin 701’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 62 bin 245 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 608 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 105 bin 934’e çıktı.

Son 24 saatte 25 bin 880 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 213 bin 74’e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 908 bin 310’a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 35 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 32 bin 489'a çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 648 artışla 1 milyon 553 bin 774’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 494 bin 284’e ulaştı.

EKVADOR

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 artarak 21 bin 545’e, vaka sayısı da 1746 artışla 457 bin 489’a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 423 bin 688 kişi de iyileşti.

BOLİVYA

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 55 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 437 bin 623'e, can kaybı sayısı 16 bin 702'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 358 bin 851'e çıktı.

PARAGUAY

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 122 kişi hayatını kaybetti, 1825 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 421 bin 589’a, can kaybı sayısı 12 bin 763’e, sağlığına kavuşanların sayısı 368 bin 4’e çıktı.

GUATEMALA

Guatemala basınındaki haberlere göre, salgında son 24 saatte 58 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 9 bin 147'ye, vaka sayısı 697 artışla 292 bin 674'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 264 bin 426 kişi iyileşti.

URUGUAY

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 34 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5 bin 558'e, vaka sayısı 1285 artışla 368 bin 178'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 346 bin 857 kişi iyileşti.

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