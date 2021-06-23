Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 131, Meksika’da 261, Arjantin'de 792, Kolombiya'da 614, Peru'da 154, Şili’de 45, Bolivya'da 69, Paraguay'da 106, Guatemala'da 50, Honduras'ta 46 ve Uruguay'da 34 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 131 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 504 bin 717’ye, 87 bin 822 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 18 milyon 54 bin 653’e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 610 bin 743 vaka ve 123 bin 101 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 16 milyon 388 bin 847 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 261 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 233 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 231 bin 505’e, toplam vaka sayısı 2 milyon 482 bin 784’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 977 bin 71’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 792 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 90 bin 281’e, 21 bin 387 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 298 bin 782’ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 928 bin 389 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 614 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 101 bin 302’ye çıktı.

Son 24 saatte 28 bin 616 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 997 bin 21’e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 714 bin 962’ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 154 kişi yaşamını yitirdi ve 1906 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 33 bin 606'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 190 bin 906'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 991 bin 807'ye yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 45 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 31 bin 690'na çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 464 artışla 1 milyon 525 bin 663’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 456 bin 672’ye ulaştı.

BOLİVYA

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti ve 1667 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 424 bin 478'e, can kaybı sayısı 16 bin 243'e, sağlığına kavuşanların sayısı 344 bin 609'a çıktı.

PARAGUAY

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 106 kişi hayatını kaybetti, 1746 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 409 bin 467’ye, can kaybı sayısı 11 bin 849’a, sağlığına kavuşanların sayısı 349 bin 337’ye çıktı.

GUATEMALA

Guatemala basınındaki haberlere göre, salgında son 24 saatte 50 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 8 bin 785'e, vaka sayısı 1859 artışla 282 bin 713'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 255 bin 996 kişi iyileşti.

HONDURAS

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 46 kişi hayatını kaybetti ve 923 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 255 bin 117'ye, can kaybı sayısı 6 bin 818'e, sağlığına kavuşanların sayısı 91 bin 943'e çıktı.

URUGUAY

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 34 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5 bin 350'ye, vaka sayısı 2 bin 98 artışla 358 bin 461'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 329 bin 662 kişi iyileşti.

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