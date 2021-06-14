Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1129, Meksika’da 53, Arjantin'de 268, Kolombiya'da 586, Peru'da 151, Şili’de 128, Bolivya'da 57, Paraguay'da 135, Uruguay'da 39 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1129 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 487 bin 401’e, 37 bin 948 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 17 milyon 412 bin 766’ya çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 458 bin 849 vaka ve 118 bin 121 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 15 milyon 794 bin 548 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti, 1707 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 230 bin 150’ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 454 bin 176’ya, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 954 bin 251’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 268 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 85 bin 343’e, 13 bin 43 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 124 bin 190’a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 721 bin 350 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 586 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 95 bin 778’e çıktı.

Son 24 saatte 28 bin 519 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 753 bin 224’e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 477 bin 656’ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 151 kişi yaşamını yitirdi ve 1269 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 3 bin 625'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 188 bin 708'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 962 bin 124'e yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 128 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 30 bin 707'ye çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 529 artışla 1 milyon 476 bin 473’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 399 bin 187’ye ulaştı.

BOLİVYA

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti ve 1607 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 406 bin 954'e, virüse bağlı can kaybı 15 bin 542'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 321 bin 665'e çıktı.

PARAGUAY

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 135 kişi hayatını kaybetti, 1786 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 391 bin 436’ya, can kaybı sayısı 10 bin 834’e, sağlığına kavuşanların sayısı 324 bin 961’e çıktı.

URUGUAY

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 39 artarak 4 bin 995'e, vaka sayısı 2 bin 54 artışla 338 bin 513'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 300 bin 119 kişi iyileşti.

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