Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1036, Meksika'da 53, Arjantin'de 270, Kolombiya'da 520, Peru'da 309, Şili’de 98, Paraguay’da 62 ve Uruguay'da 40 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1036 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 435 bin 751’e, 40 bin 941 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 15 milyon 627 bin 475’e çıktı. Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 92 bin 844 vaka ve 104 bin 219 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 14 milyon 97 bin 287 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti, 1233 yeni vaka tespit edildi. Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 220 bin 433’e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 381 bin 923’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 901 bin 322’ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 270 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 70 bin 522’ye, 16 bin 350 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 307 bin 285’e çıktı. Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 952 bin 599 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 520 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 81 bin 300’e çıktı. Son 24 saatte 15 bin 93 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 118 bin 426’ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 917 bin 584’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 309 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 260 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 1 milyon 889 bin 52'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 66 bin 220'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 834 bin 372'ye yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 98 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 27 bin 832'ye çıktı. Vaka sayısı 6 bin 320 artışla 1 milyon 286 bin 548’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 220 bin 351’e ulaştı.

PARAGUAY

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 62 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 307 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 313 bin 527’ye, can kaybı sayısı 7 bin 596’ya, sağlığına kavuşanların sayısı 260 bin 339’a çıktı.

URUGUAY

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 artarak 3 bin 459'a, vaka sayısı 2 bin 436 artışla 240 bin 512'ye yükseldi. Virüs tespit edilen 209 bin 338 kişi iyileşti.

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