Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 163, Meksika'da 371, Arjantin'de 348, Kolombiya'da 490, Peru'da 326, Şili'de 53, Ekvador'da 81, Guatemala'da 25, Paraguay'da 102 ve Uruguay'da 45 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 163 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 398 bin 185’e, 79 bin 726 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 14 milyon 521 bin 289’a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 873 bin 238 vaka ve 94 bin 656 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 12 milyon 91 bin 714 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 371 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 818 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 215 bin 918’e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 336 bin 944’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 858 bin 844’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 348 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 62 bin 947’ye, 23 bin 718 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 928 bin 890’a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 582 bin 164 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 490 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 72 bin 725’e çıktı.

Son 24 saatte 19 bin 745 vakanın tespit edildiği ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 824 bin 626’ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 632 bin 699’a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 326 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 625 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 783 bin 339'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 60 bin 742'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 688 bin 91'e yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 53 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 26 bin 73'e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 416 artışla 1 milyon 184 bin 271'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 120 bin 141'e ulaştı.

EKVADOR

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 81 artarak 18 bin 470'e, vaka sayısı da 2 bin 333 artışla 377 bin 662'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 318 bin 598 kişi de iyileşti.

GUATEMALA

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 artarak 7 bin 478'e, vaka sayısı 1596 artışla 224 bin 621'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 200 bin 241 kişi iyileşti.

PARAGUAY

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 102 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 356 yeni vaka görüldü.

Kovid-19 vaka sayısı 274 bin 170'e, can kaybı 6 bin 196'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 225 bin 559'a çıktı.

URUGUAY

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 45 artarak 2 bin 497'ye, vaka sayısı 2 bin 939 artışla 193 bin 27'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 162 bin 407 kişi iyileşti.

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