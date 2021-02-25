Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1428, Meksika'da 1006, Arjantin'de 141, Kolombiya'da 142, Şili'de 22, Ekvador'da 67 ve Bolivya'da 39 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1428 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 249 bin 957’ye, 66 bin 588 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon 324 bin 463’e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 2 bin 640 vaka ve 58 bin 528 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 281 bin 18’e ulaştı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1006 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 642 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 182 bin 815’e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 60 bin 908’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 614 bin 614’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 141 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 51 bin 650'ya ve 8 bin 183 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 85 bin 411’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 882 bin 568 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 142 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 59 bin 260’a çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 953 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 237 bin 542’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 134 bin 54’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 22 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 20 bin 173’e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 554 artışla 807 bin 872'ye, iyileşenlerin sayısı 767 bin 332'ye ulaştı.

EKVADOR

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 67 artarak 15 bin 634'e, vaka sayısı da 2 bin 999 artışla 278 bin 779'a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 238 bin 817 kişi de iyileşti.

BOLİVYA

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 39 kişi hayatını kaybetti ve 1339 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 245 bin 719'a, virüse bağlı can kaybı 11 bin 547'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 189 bin 832'ye çıktı.