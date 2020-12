Güney Amerika ülkelerinde koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 961, Meksika'da 816, Arjantin'de 60, Kolombiya'da 243, Peru'da 55 ve Guatemala'da 21 kişi yaşamını yitirdi.



BREZİLYA



Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 961 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 189 bin 220'ye, 46 bin 696 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 365 bin 517'ye yükseldi.



Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 409 bin 140 vaka ve 45 bin 576 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 6 milyon 405 bin 356'ya ulaştı.



MEKSİKA



Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 816 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 653 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı sayısı 120 bin 311'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 350 bin 79'a ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 5 bin 248'e yükseldi. Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.



ARJANTİN



Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 60 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybı sayısı 42 bin 314'e, 8 bin 586 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 563 bin 865'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 384 bin 277 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.



KOLOMBİYA



Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 243 kişi hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 41 bin 174'e çıktı. Son 24 saatte 14 bin 233 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 544 bin 826'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 404 bin 168'e ulaştı. Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.



PERU



Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 55 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 110 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 2 bin 263'e, can kaybı 37 bin 273'e, iyileşenlerin sayısı 938 bin 341'e yükseldi.



GUATEMALA



Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 21 artarak 4 bin 739'a, vaka sayısı da 655 artışla 134 bin 256'ya ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 122 bin 438 kişi iyileşti.