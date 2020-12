Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 968, Meksika'da 897, Arjantin'de 257, Kolombiya'da 251, Peru'da 45, Şili'de 20 ve Guatemala'da 30 kişi yaşamını yitirdi.



BREZİLYA



Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 968 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 188 bin 259'a, 55 bin 202 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 318 bin 821'e yükseldi. Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 398 bin 757 vaka ve 45 bin 395 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 6 milyon 354 bin 972'ye ulaştı.



MEKSİKA



Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 897 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 511 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı sayısı 119 bin 495'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 338 bin 426'ya ve iyileşenlerin sayısı 996 bin 302'ye yükseldi. Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.



ARJANTİN



Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 257 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölü sayısı 42 bin 254'e, 8 bin 141 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 555 bin 279'a çıktı. Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 379 bin 726 olarak açıklandı. Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.



KOLOMBİYA



Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 251 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 40 bin 931'e çıktı.

Son 24 saatte 12 bin 526 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 530 bin 593'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 394 bin 374'e ulaştı. Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.



PERU



Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 45 kişi yaşamını yitirdi ve 963 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 153'e, can kaybı 37 bin 218'e, iyileşenlerin sayısı 936 bin 182'ye yükseldi.



ŞİLİ



Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 20 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 217’ye çıktı. Vaka sayısı 1701 artışla 589 bin 189'a, iyileşenlerin sayısı 559 bin 845'e ulaştı.



GUATEMALA



Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 artarak 4 bin 718'e, vaka sayısı da 734 artışla 133 bin 601'e ulaştı. Ülkede şimdiye kadar 121 bin 936 kişi iyileşti.