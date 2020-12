Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 408, Meksika'da 326, Arjantin'de 50, Kolombiya'da 207, Peru'da 69 ve Şili'de 53 kişi yaşamını yitirdi.



Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 408 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 186 bin 764'ya, 24 bin 445 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 238 bin 600'e yükseldi.



ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 6 milyon 245 bin 801'e ulaştı.



MEKSİKA



Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 326 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 870 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 118 bin 202'ye, toplam vaka sayısı 1 milyon 320 bin 545'e ve iyileşenlerin sayısı 978 bin 2'ye yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.



ARJANTİN



Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 50 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölü sayısı 41 bin 813'e, 4 bin 116 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 541 bin 285'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 368 bin 346 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.



KOLOMBİYA



Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 207 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 40 bin 475'e çıktı.

Son 24 saatte 11 bin 160 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 507 bin 222'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 373 bin 332'ye ulaştı. Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.



PERU



Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 69 kişi yaşamını yitirdi ve 550 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 997 bin 517'ye, can kaybı 37 bin 103'e, iyileşenlerin sayısı 932 bin 295'e yükseldi.



ŞİLİ



Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 53 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 154’e çıktı. Vaka sayısı 2 bin 191 artışla 585 bin 545'e, iyileşenlerin sayısı 555 bin 956 ulaştı.