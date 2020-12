Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.



Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 706 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 186 bin 356'ya, 50 bin 177 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 213 bin 155'e yükseldi.



Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 384 bin 100 vaka ve 45 bin 29 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.



ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 6 milyon 222 bin 764'e ulaştı.



MEKSİKA



Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 627 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 129 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 117 bin 876'ya, toplam vaka sayısı 1 milyon 313 bin 675'e ve iyileşenlerin sayısı 971 bin 115'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.



ARJANTİN



Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 91 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölü sayısı 41 bin 763'e, 5 bin 795 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 537 bin 169'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 362 bin 617 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.



KOLOMBİYA



Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 249 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 40 bin 268'e çıktı.



Son 24 saatte 13 bin 990 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 496 bin 62'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 362 bin 543'e ulaştı.



Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.



PERU



Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 65 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 139 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 995 bin 899'a, can kaybı 37 bin 34'e, iyileşenlerin sayısı 930 bin 410'a yükseldi.



ŞİLİ



Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 50 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 101’e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 219 artışla 583 bin 354'e, iyileşenlerin sayısı 554 bin 333'e ulaştı.



GUATEMALA



Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 35 artarak 4 bin 624'e, vaka sayısı da 533 artışla 132 bin 595'e ulaştı.

Şimdiye kadar 120 bin 715 kişi iyileşti.