Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 313, Meksika'da 261, Arjantin'de 138, Kolombiya'da 175, Peru'da 43 ve Şili'de 36 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 313 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 176 bin 941'e, 26 bin 363 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 603 bin 540'a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 287 bin 762 vaka ve 43 bin 15 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 5 milyon 776 bin 182 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 261 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 7 bin 455 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 109 bin 717'ya, toplam vaka sayısı 1 milyon 175 bin 850'ye ve iyileşenlerin sayısı da 866 bin 186 yükseldi,

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 138 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 39 bin 770'e, 3 bin 278 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 463 bin 110'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 294 bin 692 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun süre karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 175 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 37 bin 808'e çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 854 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 371 bin 103'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 257 bin 410'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 43 kişi yaşamını yitirdi ve 1224 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 973 bin 912'ye, can kaybı 36 bin 274'e, iyileşenlerin sayısı 907 bin 654'e yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 36 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 628’e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1714 artışla 560 bin 382'ye, iyileşenlerin sayısı 534 bin 789'a ulaştı.