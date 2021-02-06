SalgÄ±n nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1239, Meksika'da 1368, Arjantin'de 285, Kolombiya'da 272, Peru'da 180,Â Åžili'de 77,Â Bolivya'daÂ 54, Guatemala'da 31 kiÅŸiÂ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Brezilya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, son 24 saatte 1239Â kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 230 bin 34â€™e, 50 bin 872Â yeni vakanÄ±n tespit edilmesiyle toplam vaka sayÄ±sÄ± 9Â milyon 447 bin 165â€™e yÃ¼kseldi.

Brezilya'nÄ±n ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 833Â bin 163Â vaka ve 54Â bin 324Â Ã¶lÃ¼mle "Ã¼lkenin salgÄ±ndan en Ã§ok etkilenen bÃ¶lgesi" olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

ABD ve Hindistan'Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼nyada en Ã§ok vakanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Brezilya'da iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ±Â 8 milyon 326 bin 798â€™eÂ ulaÅŸtÄ±.

MEKSÄ°KA

MeksikaÂ SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, son 24 saatte 1368Â kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 13 bin 51 yeni vaka tespit edildi.

Ãœlkede Kovid-19'a baÄŸlÄ± can kaybÄ± sayÄ±sÄ± 164 bin 290â€™a,Â iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 1 milyon 472 bin 151â€™e Ã§Ä±ktÄ±.

BakanlÄ±k, doÄŸrulanan toplam vaka sayÄ±sÄ±nÄ± 1 milyon 912 bin 871, tahmini vaka sayÄ±sÄ±nÄ± ise 2 milyon 109 bin 802 ÅŸeklinde aÃ§Ä±kladÄ±.

NÃ¼fusu 126 milyonu aÅŸanÂ Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiÄŸi "Worldometers" internet sitesine gÃ¶re, dÃ¼nyada en Ã§ok vakanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 13. Ã¼lkeÂ konumunda bulunuyor.

ARJANTÄ°N

Arjantin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, son 24 saatte 285Â kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle Kovid-19'a baÄŸlÄ± toplam Ã¶lÃ¼Â sayÄ±sÄ± 48Â bin 985â€™e, 8 bin 374 kiÅŸide virÃ¼s tespit edilmesiyle toplam vaka sayÄ±sÄ±Â 1 milyon 970 bin 9â€™a Ã§Ä±ktÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 45Â milyon nÃ¼fuslu Arjantin'de iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 1 milyon 763 bin 762 olarak aÃ§Ä±klandÄ±.

Arjantin, dÃ¼nyada en fazla vaka gÃ¶rÃ¼len 12. Ã¼lkeÂ konumunda bulunuyor.

KOLOMBÄ°YA

Kolombiya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, son 24 saatte 272 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti ve Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 55 bin 403â€™eÂ Ã§Ä±ktÄ±.

Son 24 saatte 7 bin 248 vakanÄ±n tespit edildiÄŸi Ã¼lkedeÂ toplam vaka sayÄ±sÄ± 2Â milyon 142 bin 660â€™a, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 2 milyon 10 bin 941â€™eÂ ulaÅŸtÄ±.

NÃ¼fusu 50 milyona yaklaÅŸan Kolombiya, dÃ¼nyada en fazla vaka gÃ¶rÃ¼len 11. Ã¼lkeÂ konumunda bulunuyor.Â

PERU

Peru SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, son 24 saatte 180Â kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi ve 4Â bin 770Â yeni vaka gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Vaka sayÄ±sÄ± 1 milyon 173Â bin 145'e, virÃ¼se baÄŸlÄ± can kaybÄ± 41Â bin 933'e, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 1 milyon 86Â bin 643'eÂ yÃ¼kseldi.

ÅžÄ°LÄ°

Åžili SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, son 24 saatte 77Â kiÅŸininÂ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle Kovid-19'a baÄŸlÄ±Â can kaybÄ± 18Â bin 808â€™eÂ Ã§Ä±ktÄ±.

Vaka sayÄ±sÄ± 3Â bin 782Â artÄ±ÅŸla 744Â bin 19'a, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 701Â bin 315'eÂ ulaÅŸtÄ±.

BOLÄ°VYA

Bolivya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, son 24 saatte 54Â kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti ve 1676Â yeni vaka gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ãœlkede vaka sayÄ±sÄ± 225Â bin 910'naÂ virÃ¼se baÄŸlÄ± can kaybÄ± 10Â bin 687'ye,Â saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 166Â bin 446'yaÂ Ã§Ä±ktÄ±.

GUATEMALA

GuatemalaÂ basÄ±nÄ±ndaki haberlere gÃ¶re,Â son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 31Â artarak 5Â bin 816'ya, vaka sayÄ±sÄ± da 630Â artÄ±ÅŸla 162Â bin 295'eÂ yÃ¼kseldi. Ãœlkede virÃ¼s tespit edilen 148Â bin 133Â kiÅŸi iyileÅŸti.

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