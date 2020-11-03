Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Brezilya'da son 24 saatte salgın nedeniyle 179, Meksika'da 205, Arjantin'de 483, Kolombiya'da 155 ve Peru'da 56 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 179 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 160 bin 253'e, 8 bin 501 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 554 bin 206'ya yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 117 bin 795 vaka ve 39 bin 346 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 980 bin 942 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 205 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 763 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 92 bin 100'e, toplam vaka sayısı 933 bin 155'e, iyileşenlerin sayısı da 687 bin 420'ye yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 10. ülke konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 483 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 31 bin 623'e, 9 bin 598 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 183 bin 131'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 998 bin 16 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, Worldometer sitesine göre, dünyada en fazla vaka görülen 7'nci ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, 8 eyalet ile başkent Buenos Aires ve çevresinde 8 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Ülkede mart ayının sonunda durdurulan ticari uçuşlar, kasım itibarıyla tekrar başlamış ancak ülkeye turizm amaçlı yalnızca Arjantin'in sınırının olduğu Uruguay, Brezilya, Paraguay, Bolivya ve Şili vatandaşlarına izin verilmişti.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 155 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölü sayısı 31 bin 670'e çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 935 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 93 bin 256'ya ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 985 bin 796 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, Worldometer'a göre, dünyada en fazla vaka görülen 8'inci ülke konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 56 kişi yaşamını yitirdi ve 329 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 906 bin 545'e, virüse bağlı can kaybı 34 bin 585'e, iyileşenlerin sayısı 830 bin 612'ye yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, Worldometer'a göre, dünyada en fazla vaka görülen 11'inci ülke konumunda bulunuyor.