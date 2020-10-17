Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 754, Arjantin'de 381, Meksika'da 419, Kolombiya'da 159 ve Peru'da 71 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 754 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 153 bin 214'e, 30 bin 914 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 200 bin 300'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 57 bin 240 vaka ve 37 bin 870 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, virüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyon 619 bin 560 olarak kaydedildi.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte 381 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 25 bin 723'e, 16 bin 546 kişide de virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 965 bin 609'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı da 778 bin 501 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 6'ncı ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin'de 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, ülkenin 18 eyaletinin belirli bölgelerinde 25 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 419 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 751 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede ölü sayısı 85 bin 704’e, toplam vaka sayısı 841 bin 661'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 612 bin 216 olarak bildirildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 9’uncu ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 159 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 28 bin 616'ya çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 372 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 945 bin 354'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı ise 837 bin 1 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 7’nci ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 71 kişi yaşamını yitirdi ve 938 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 862 bin 417'ye, can kaybı 33 bin 648'e, iyileşenlerin sayısı 769 bin 77'ye yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 8'inci ülke" konumunda bulunuyor.