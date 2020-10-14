Son 24 saatte salgÄ±n nedeniyle Brezilya'da 309, Arjantin'de 386, Meksika'daÂ 475, Kolombiya'daÂ 156, Peru'da 62 ve Åžili'de 17 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Brezilya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, bir gÃ¼nde 309 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle Ã¼lkedeki virÃ¼s nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 150 bin 998'e,Â 10 bin 220 yeni vaka tespit edilmesiyle de Ã¼lkedeki toplam vaka sayÄ±sÄ± 5 milyon 113 bin 628'e yÃ¼kseldi.

Brezilya'nÄ±n ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 39 bin 29 vaka ve 37 bin 314 Ã¶lÃ¼mle "Ã¼lkenin salgÄ±ndan en Ã§ok etkilenen bÃ¶lgesi" olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

ABD ve Hindistan'Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼nyada en Ã§ok vakanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Brezilya'da virÃ¼sten iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 4 milyon 526 bin 975 olarak kaydedildi.

ARJANTÄ°N

Arjantin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, son 24 saatte 386 kiÅŸinin Kovid-19 nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 24 bin 572'ye, 13 bin 305 kiÅŸide de virÃ¼s tespit edilmesiyle toplam vaka sayÄ±sÄ± 917 bin 35'e Ã§Ä±ktÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 45 milyon nÃ¼fuslu Arjantin'de, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± da 742 bin 235 olarak aÃ§Ä±klandÄ±.

Ãœlkede 7 aydÄ±r aydÄ±r dijital ortamdan yapÄ±lan eÄŸitim, kÄ±sÄ±tlÄ± olmak kaydÄ±yla yÃ¼z yÃ¼ze verilmeye baÅŸlandÄ±.

BaÅŸkent Buenos Aires'teki bazÄ± okullarda ilk ve orta Ã¶ÄŸretimlerin son sÄ±nÄ±fÄ±nda okuyan Ã¶ÄŸrenciler, yaz mevsiminin yaklaÅŸmasÄ±ndan da faydalanÄ±larak, okullarÄ±n aÃ§Ä±k alanlarÄ±nda en fazla 9 Ã¶ÄŸrencinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± derslere katÄ±lmaya baÅŸladÄ±.

SalgÄ±na karÅŸÄ± oldukÃ§a uzun bir karantina uygulamasÄ±na raÄŸmen Arjantin, dÃ¼nyada en fazla vaka gÃ¶rÃ¼len 7'inci Ã¼lke konumunda bulunuyor.

Arjantin'de 20 Mart'ta yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulan ve bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de hafifletilen karantina, Ã¼lkenin 18 eyaletinin belirli bÃ¶lgelerinde 25 Ekim'e kadar uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

MEKSÄ°KA

Meksika SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyleÂ 475Â kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve 4 bin 295 yeni vakanÄ±n tespit edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

NÃ¼fusu 126 milyonu aÅŸan Meksika'da Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 84 bin 420'ye, toplam vaka sayÄ±sÄ± 825 bin 340'a, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± daÂ 601 bin 571'e ulaÅŸtÄ±.

Meksika, Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸan, Ä°ngiltere ve Ä°sveÃ§ menÅŸeliÂ AstraZeneca, ABD'liÂ Pfizer ve Ã‡inli CanSino ilaÃ§ ÅŸirketleriyle toplamda 146 milyon dozdan fazlaÂ Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ± satÄ±n almak Ã¼zere anlaÅŸma imzaladÄ±.

Devlet BaÅŸkanÄ±Â AndrÃ©s Manuel Lopez Obrador, Meksika'nÄ±n aÅŸÄ±yÄ± ilk edinen Ã¼lkelerden olmasÄ± iÃ§in bu anlaÅŸmalarÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve aÅŸÄ±larÄ±n halka Ã¼cretsiz uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

KOLOMBÄ°YA

Kolombiya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, Ã¼lkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 156 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti ve toplam Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 28 bin 141e Ã§Ä±ktÄ±.

Son 24 saatte 5 bin 15 vakanÄ±n tespit edildiÄŸi Ã¼lkede, toplam vaka sayÄ±sÄ± 924 binÂ 98, virÃ¼sten iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 806 bin 703 olarak kaydedildi.

NÃ¼fusu 50 milyona yaklaÅŸan Kolombiya, dÃ¼nyada en fazla vaka gÃ¶rÃ¼len 6â€™Ä±ncÄ± Ã¼lke konumunda bulunuyor.

PERU

Peru SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã¼lkede son 24 saatte 62 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi ve 943 yeni Kovid-19 vakasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ãœlkedeki vaka sayÄ±sÄ± 853 bin 974â€™e, can kaybÄ± 33 bin 419â€™a, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 753 bin 959â€™a yÃ¼kseldi.

NÃ¼fusu 32 milyona yaklaÅŸan Peru, dÃ¼nyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mÃ¼n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 8. Ã¼lke konumunda bulunuyor.

ÅžÄ°LÄ°

Åžili SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 17 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve 1392 yeni vakanÄ±n kaydedildiÄŸini duyurdu.

NÃ¼fusu 19 milyona yaklaÅŸan Ã¼lkede Kovid-19 nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 13 bin 396â€™ya, toplam vaka sayÄ±sÄ± 484 bin 280â€™e, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± da 456 bin 499â€™a Ã§Ä±ktÄ±.

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