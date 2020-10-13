Son 24 saatte salgÄ±n nedeniyle Brezilya'da 201, Arjantin'de 318, Meksika'da 164, Kolombiya'da 151, Peru'da 52 ve Åžili'de 61 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Brezilya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, bir gÃ¼nde 201 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle Ã¼lkedeki virÃ¼s nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 150 bin 689'a yÃ¼kseldi. Bu, 26 Nisan'dan bu yana Ã¼lkede bir gÃ¼nde gÃ¶rÃ¼len en dÃ¼ÅŸÃ¼k Kovid-19 kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± olarak kayda geÃ§ti.

Son 24 saatte 8 bin 429 yeni vaka tespit edilmesiyle de Ã¼lkedekiÂ toplam vaka sayÄ±sÄ± 5 milyon 103 bin 408'e yÃ¼kseldi.

Brezilya'nÄ±n ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 38 bin 344 vaka ve 37 bin 279 Ã¶lÃ¼mle "Ã¼lkenin salgÄ±ndan en Ã§ok etkilenen bÃ¶lgesi" olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

ABD ve Hindistan'Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼nyada en Ã§ok vakanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Brezilya'da virÃ¼sten iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 4 milyon 495 bin 269 olarak kaydedildi.

ARJANTÄ°N

Arjantin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, son 24 saatte 318 kiÅŸinin Kovid-19 nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 24 bin 186'ya, 9 bin 524 kiÅŸide de virÃ¼s tespit edilmesiyle toplam vaka sayÄ±sÄ± 903 bin 730'a Ã§Ä±ktÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 45 milyon nÃ¼fuslu Arjantin'de, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± da 732 bin 582 olarak aÃ§Ä±klandÄ±.

SalgÄ±na karÅŸÄ± oldukÃ§a uzun bir karantina uygulamasÄ±na raÄŸmen Arjantin, dÃ¼nyada en fazla vaka gÃ¶rÃ¼len 7'inci Ã¼lke konumunda bulunuyor.

Arjantin'de 20 Mart'ta yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulan ve bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de hafifletilen karantina, Ã¼lkenin 18 eyaletinin belirli bÃ¶lgelerinde 25 Ekim'e kadar uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

MEKSÄ°KA

Meksika SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 164 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve 3 bin 542 yeni vakanÄ±n tespit edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

NÃ¼fusu 126 milyonu aÅŸan Meksika'da Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 83 bin 781'e, toplam vaka sayÄ±sÄ± 817 bin 503'e, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± da 597 bin 991'e ulaÅŸtÄ±.

KOLOMBÄ°YA

Kolombiya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, Ã¼lkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 151 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti ve toplam Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 27 bin 985'e Ã§Ä±ktÄ±.

Son 24 saatte 7 bin 767 vakanÄ±n tespit edildiÄŸi Ã¼lkede, toplam vaka sayÄ±sÄ± 919 bin 83, virÃ¼sten iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 798 bin 396 olarak kaydedildi.

NÃ¼fusu 50 milyona yaklaÅŸan Kolombiya, dÃ¼nyada en fazla vaka gÃ¶rÃ¼len 5'inci Ã¼lke konumunda bulunuyor.

PERU

Peru SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã¼lkede son 24 saatte 52 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi ve 590 yeni Kovid-19 vakasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ãœlkedeki vaka sayÄ±sÄ± 851 bin 171'e, can kaybÄ± 33 bin 357'ye, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 748 bin 97'ye yÃ¼kseldi.

NÃ¼fusu 32 milyona yaklaÅŸan Peru, dÃ¼nyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mÃ¼n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 8. Ã¼lke konumunda bulunuyor.

ÅžÄ°LÄ°

Åžili SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 61 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve 1517 yeni vakanÄ±n kaydedildiÄŸini duyurdu.

NÃ¼fusu 19 milyona yaklaÅŸan Ã¼lkede Kovid-19 nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 13 bin 379'a, toplam vaka sayÄ±sÄ± 482 bin 888'e, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± da 454 bin 484'e Ã§Ä±ktÄ±.