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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgını

#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgını

Salgında son 24 saatte Brezilya'da 183, Meksika'da 299, Kolombiya'da 39, Arjantin'de 22, Peru'da 22 ve Guatemala'da 46 kişi hayatını kaybetti.

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Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 183 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 609 bin 756’ya yükseldi, 10 bin 948 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 897 bin 25’e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 100 bin 888 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 299 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 663 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 290 bin 110, vaka sayısı 3 milyon 831 bin 259, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 195 bin 737 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

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Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 39 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 610’a çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 199 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 19 bin 158’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 862 bin 352’ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 165’e, 1349 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 299 bin 418’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 166 bin 251’e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi ve 658 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 208 bin 891'e, can kaybı sayısı 200 bin 502'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 188 bin 42'ye yükseldi.

GUATEMALA

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 46 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 15 bin 520'ye, vaka sayısı 994 artışla 606 bin 743'e yükseldi.

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Virüs tespit edilen 588 bin 40 kişi sağlığına kavuştu.

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#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya

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