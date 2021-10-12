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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgını

#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgını

Salgında son 24 saatte Brezilya'da 202, Meksika'da 141, Kolombiya'da 32, Arjantin'de 18, Peru'da 18, Guatemala'da 39 ve Kosta Rika'da 34 kişi hayatını kaybetti.

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Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 202 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 601 bin 213’e yükseldi, 6 bin 918 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 582 bin 738’e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 694 bin 669 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 141 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 7 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 282 bin 227, vaka sayısı 3 milyon 725 bin 242, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 88 bin 55 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

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Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 655’e çıktı.

Son 24 saatte 1089 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 973 bin 325’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 816 bin 568’e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 491’e, 416 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 266 bin 275’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 133 bin 692’ye ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi yaşamını yitirdi ve 121 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 184 bin 676'ya, can kaybı sayısı 199 bin 703'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 161 bin 893'e yükseldi.

GUATEMALA

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Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 14 bin 66'ya, vaka sayısı 285 artışla 579 bin 774'e çıktı.

Virüs tespit edilen 548 bin 253 kişi sağlığına kavuştu.

KOSTA RİKA

Kosta Rika basınındaki habere göre, son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 698'e yükseldi.

Vaka sayısının 565 artarak 546 bin 595'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 461 bin 980 kişi sağlığına kavuştu.

 

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#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya