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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgını

#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgını

Salgında son 24 saatte Brezilya'da 204, Meksika'da 303, Kolombiya'da 24, Arjantin'de 38 kişi hayatını kaybetti.

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Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 204 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 598 bin 152’ye yükseldi, 10 bin 425 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 478 bin 546’ya çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 462 bin 345 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 303 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 282 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 279 bin 104, vaka sayısı 3 milyon 684 bin 242, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 44 bin 136 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

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Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 24 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 425’e çıktı.

Son 24 saatte 1189 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 963 bin 243’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 806 bin 54’e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 38 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 283’e, 981 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 260 bin 719’a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 124 bin 930’a ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

 

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#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya