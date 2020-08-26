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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 20:41 | Son Güncelleme:

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
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Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 259 artarak 7 bin 661'e, vaka sayısı da 8 bin 771 artarak 359 bin 638'e yükseldi.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı 268 bin 801 olarak kayıtlara geçti.

Şili'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artışla 10 bin 990'a, vaka sayısı 1380 artışla 402 bin 365'e çıktı.

Bolivya'da da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 86 kişi öldü. Böylece ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 4 bin 664'e, vaka sayısı da 851 artışla 110 bin 999'a ulaştı.

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