Latin Amerika ülkelerinde koronavirüse bağlı can kayıpları artıyor

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1997, Meksika'da 639, Arjantin'de 68, Kolombiya'da 96, Peru'da 177, Şili'de 123, Ekvador'da 22 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1997 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 277 bin 102’ye, 76 bin 178 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 milyon 439 bin 558’e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 195 bin 130 vaka ve 63 bin 965 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 36 bin 947’ye ulaştı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 639 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 104 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 194 bin 490’a, toplam vaka sayısı 2 milyon 163 bin 875’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 701 bin 216’ya çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 68 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 53 bin 646’ya, 6 bin 278 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 192 bin 25’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 981 bin 157 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 61 bin 46’ya çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 465 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 299 bin 82’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 199 bin 508’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 177 kişi yaşamını yitirdi ve 1933 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 407 bin 963'e, virüse bağlı can kaybı 48 bin 841'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 313 bin 763'e yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 123 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 21 bin 574’e çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 928 artışla 885 bin 379'a, iyileşenlerin sayısı 830 bin 698'e ulaştı.

EKVADOR

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 22 artarak 16 bin 215'e, vaka sayısı 1450 artışla 300 bin 666'ya yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 256 bin 9 kişi iyileşti.

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