Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs kabusu büyüyor

Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 290, Arjantin'de 287, Meksika'da 139, Kolombiya'da 174, Peru'da 82 ve Şili'de 46 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 290 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 150 bin 488'e, 12 bin 345 yeni vaka tespit edilmesiyle de ülkedeki toplam vaka sayısı 5 milyon 94 bin 982'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 37 bin 660 vaka ve 37 bin 256 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da virüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyon 470 bin 163 olarak kayda geçti.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte 287 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 23 bin 868'e, 10 bin 324 kişide de virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 894 bin 296'ya çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı da 721 bin 380 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, vaka sayısında İspanya'yı geçerek dünyada en fazla vaka görülen 7'inci ülke konumunda geldi.

Arjantin'de 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve büyük ölçüde hafifletilen karantina, ülkenin 18 eyaletinin belirli bölgelerinde 25 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 139 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 175 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika'da ölü sayısı 83 bin 781'e, toplam vaka sayısı 817 bin 503'e, iyileşenlerin sayısı da 594 bin 180'e ulaştı.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 174 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 27 bin 834'e çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 569 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 911 bin 316, virüsten iyileşenlerin sayısı 789 bin 787 olarak kaydedildi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 5'nci ülke konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 82 kişi yaşamını yitirdi ve 1076 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 849 bin 371'e, can kaybı 33 bin 305'e, iyileşenlerin sayısı 743 bin 969'a yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 8. ülke konumunda bulunuyor.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 46 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1776 yeni vakanın kaydedildiğini duyurdu.

Nüfusu 19 milyona yaklaşan ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 318'e, toplam vaka sayısı 481 bin 371'e, iyileşenlerin sayısı da 453 bin 352'ye çıktı.