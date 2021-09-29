Laschet’e yaylım ateşi: Yenilgiyi kabul et

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Almanya’da pazar günü yapılan genel seçimlerde tek partinin hükümet kuracak çoğunluğu yakalayamamasının ardından tartışmalar hararetli bir şekilde sürüyor. Özellikle de seçimlerden tarihi bir hezimetle ikinci parti olarak çıkan Hıristiyan Birlik Partileri’nin CDU/CSU’nin başbakan adayı Armin Laschet, yenilgiyi kabul etmediği gerekçesiyle büyük baskı altında.

KOALİSYON BEKLENTİSİ

Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yüzde 25.7 oy aldığı seçimlerden yüzde 24.1 ile ikinci çıkmış olsa da Hıristiyan Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile bir araya gelerek ‘Jamaika koalisyonu’ olarak adlandırılan ortaklığı kurması ve hükümet etmeyi sürdürmesi matematiksel olarak mümkün. Laschet de bunda istekli olduğunu söyledi. Ancak partisi içinde bile Laschet ile hemfikir olmayanların sayısı az değil.

PARTİLİLERDEN ÇAĞRI

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CDU Aşağı Saksonya Eyalet Teşkilatı Başkanı Bernd Althusmann “Seçmenin iradesini mütevazı ve saygılı bir biçimde, edep ve ağırbaşlılıkla kabullenmek zorundayız” dedi. Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier de partinin “hükümet sorumluluğu üstlenme iddiasının olmadığını” ifade etti. CDU’nun gençlik örgütü Junge Union’un başkanı Tilman Kuban “Seçimi kaybettik. Nokta” diyerek hükümeti kurma görevinin Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller ve FDP’de olduğunu söyledi.

İSTİFA ÇAĞRISI

Partinin başkanlık heyeti üyesi Norbert Röttgen, partinin bütünüyle yenilenmesi gerektiğini, aksi takdirde “varlığının tehlike altında olduğunu” kaydetti. CDU’lu Rheinland-Pfalz Eyalet Parlamentosu milletvekili Ellen Demuth tweet atarak, “Armin Laschet siz kaybettiniz. Lütfen bunu görün ve kabul edin. CDU’nun zarar görmesine meydan vermemek için istifa edin” çağrısında bulundu. CDU’lu Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, “Hem parti programını hem de yönetimde sorumluluk taşıyanların konumlarını yeniden gözden geçirmeliyiz” görüşünü dile getirdi. Tarım Bakanı Julia Klöckner ise partideki görevlerinden ayrılacağını açıklayarak tepkisini gösterdi.

LASCHET NE YAPACAK

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı olan Laschet seçimler öncesinde “geri dönüş bileti” olmadan Berlin’e geldiğini söylemişti. Laschet’in yeni seçilen 20’nci Federal Meclis’in 26 Ekim tarihindeki ilk oturumuna kadar eyalet başbakanlığı görevini sürdürmesi, bu tarihten sonra görevini Kuzey Ren Vestfalya Ulaştırma Bakanı Hendrik Wüst’e devretmesi bekleniyor.

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SEÇMEN SCHOLZ’U BAŞBAKAN İSTİYOR

ALMAN Birinci Televizyonu (ARD) tarafından yaptırılan bir ankette seçmenlerin yüzde 62’sinin SPD lideri Olaf Scholz’u (63) başbakan olarak görmek istediği sonucu çıktı, aynı ankette Laschet’e destek yüzde 16’da kaldı. Başka bir ankete göre CDU/CSU seçmeninin neredeyse yarısı Laschet’in genel başkanlıktan istifa etmesi gerektiği görüşünde.

GÖRÜŞMEYE DAVET

Öte yandan SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz, bir koalisyon için Yeşiller ve FDP ile “yeterince ortak noktaya” sahip olduklarını söyledi ve bu iki parti temsilcileri koalisyon görüşmelerine davet edildi. SPD Federal Meclis Grubu Başkanı Rolf Mützenich, “Yeşiller ve FDP koalisyon için ön görüşmelere davet edildi. Biz SPD olarak hem hızlı hem de güvenilir bir biçimde görüşme sürdürmeye hazırız” dedi. Mützenich, görüşmelerde asgari ücret, konut sorunu, iklim krizi gibi konuların önemli gündem maddeleri olacağını söyledi.

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HEZİMETİN BÜYÜKLÜĞÜ

CDU/CSU’nun oyu, 72 yıllık Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde hiç yüzde 30’un altına düşmemişti. Ülkeye 72 yıllık tarihinin 52’sinde Hıristiyan demokrat siyasetçiler başbakanlık etmişti. Dolayısıyla alınan yüzde 24.1’lik sonuç parti içinde hayal kırıklığı yarattı.