Las Vegas’ta dehşet! Dünya Poker Turnuvası’nda silahlı saldırgan paniği

ABD’de bir süredir arka arkaya yaşanan silahlı saldırılar halka büyük bir korku yerleşmesine, insanların en küçük bir olayda bile büyük panik yaşanmasına neden oldu.

Son aylarda okullarda, kiliselerde ve metro istasyonlarında gerçekleşen silahlı ve bıçaklı saldırılar çok sayıda can aldı. Bu saldırıların birçoğu siyahlara, Asya kökenlilere ve göçmenlere yönelirken kimi zamanda saldırganların eylemlerinin arkasında neyin olduğu anlaşılamadı.

Birçok Hollywood filminin dekoru olan, ABD’nin ve dünyanın en büyük kumar merkezlerinden olan Las Vegas’ta da benzer anlar yaşandı ve olay sosyal medyaya yansıyınca gündemin en çok konuşulan şeylerinden biri oldu.

Yaşanan karmaşa sosyal medyaya böyle yansıdı

Cumartesi gecesi Las Vegas'ta, Dünya Poker Turnuvası’nda silahlı bir saldırgan olduğu haberi yayılınca ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Resmi WSOP (Dünya Poker Turnuvası) hesabı pazar sabahı erken saatlerde “Oyunculara turnuva alanını boşaltmaları söylendi. Şu anda gerçekleşen turnuvaların durumu hakkında bir güncelleme yok. Oyun alanında aktif bir nişancı gözükmüyor.” şeklinde tweet attı.

Poker yıldızı Daniel Negreanu, avucunun kanlı bir resmini tweetledi ve etrafta koşuşturan panik içindeki insanların arasında kaldığı için yaşadıklarını anlattı.

Poker yıldızı Daniel Negreanu yaralanan elini sosyal medya hesabından böyle paylaştı

Ezilen tek kişi Negreanu değildi.

Bir başka poker oyuncusu Michael Trivett de sosyal medya hesabında “İnsanlar çığlıklar atarak ateş etmeye, yere düşmeye ve ayaklar altına alınmaya başladı. Benim için turnuva bitmiştir. Seneye görüşürüz.” yazdı.

Yaşanan panik turnuvanın düzenlendiği otelden taşıp yakındaki başka otellere de taşındı.

The stampede in question… at first security was telling people to get out and saw them arrest someone (who looked like a drunk) pic.twitter.com/9PkE5lFOjP