Las Vegas saldırganı patlamadan önce intihar etmiş

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Elit Yeşil Bereliler birliğinin üyesi olan 37 yaşındaki Livelsberger’ın motivasyonu henüz bilinmiyor. Yetkililer, yedi kişinin hafif yaralandığı patlamanın, Cybertruck’ın kalın çelik kaplaması sebebiyle birkaç adım mesafedeki otele ulaşamadığını; Livelsberger’ın yakıt konteynırları ve havai fişeklerle dolu kiralık araçta kendi canına kıydığını bildirdi.

DRON PİLOTU ÇIKTI

İstihbarat teşkilatı FBI’dan Spencer Evans, “Trump binasının önünde olduğunu, bir Tesla aracı kullandığını biliyoruz, ancak şu anda saldırıyı ideojik sebeplere bağlayacak bir bilgimiz yok” açıklamasında bulundu. Associated Press’e (AP) konuşan bir polis kaynağı ise yakın zamanda Almanya’daki yurtdışı görevinden dönen Livelsberger’ın, aracı kiralamadan önce eşiyle kavga ettiğini söyledi. Alman Bild Gazetesi ise Livelsberger’in dron pilotu olarak görev aldığını yazdı.

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İKİ SALDIRI BAĞLANTILI DEĞİL

Yeni yılın ilk saatlerinde New Orleans’taki Bourbon Caddesi’nde aracını kalabalığa sürerek 14 kişinin ölümüne neden olan saldırgan Shamsud Din Jabbar ile Livelsberger’ın aynı ordu üssünde görev almış olması, iki saldırının bağlantılı olabileceği iddialarına yol açmıştı. Ancak AP’ye konuşan yetkililer, iki failin üsteki görevleri süresince birbirleriyle temasa geçmediklerini söyledi. FBI müdür yardımcılarından Chris Raia, New Orleans saldırısı ile Las Vegas’taki olay arasında bir bağlantı bulunmadığını açıkladı. Raia, Jabbar’ın “tek başına hareket ettiğini ve kesinlikle DEAŞ’tan esinlendiğini” belirtti.