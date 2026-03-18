Laricani suikastı son anda ertelenmiş: İran'ın kilit ismine operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Tahran yakınlarındaki bir güvenli evde düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. İsrailli bir yetkili, operasyonun aslında bir gece önce planlandığını ancak son anda ertelendiğini açıkladı. Laricani'nin, saldırı sırasında oğlu Murteza, yardımcısı Alirıza Beyat ve birkaç korumasıyla birlikte olduğu kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Laricani'nin öldüğü iddiasında bulunmuştu. İran devlet televizyonu, Laricani'nin ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımlayarak, saldırıda Laricani'nin yanı sıra oğlu, yardımcısı, konsey çalışanları ve korumalarının da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

SON ANDA GELEN İSTİHBARAT BİLGİSİ

The Guardian'ın haberine göre, İsrailli bir yetkili, suikastın pazartesi gecesi için planlandığını ancak son anda elde edilen istihbarat bilgileri sonucu ertelendiğini söyledi. Yetkili, pazartesi öğleden sonra alınan bilgilerin Laricani'nin saklandığı yerlerden birine varmak üzere olduğunu gösterdiğini, saldırı gerçekleştiğinde ise oğluyla birlikte orada bulunduğunu belirtti.

Fars Haber Ajansı, saldırının Tahran yakınlarındaki Perdis kentinde Laricani'nin kızının evinde gerçekleştiğini ifade etti. Laricani'nin salı günü erken saatlerde hedef alındığına dair haberler yayılmaya başlayınca, bir başka üst düzey İsrailli yetkili "Bu saldırıdan sağ kurtulma şansı yok" değerlendirmesinde bulundu.

İran devlet televizyonu, ölüm haberleri üzerine Laricani'nin kaleme aldığı notunu paylaştı. Laricani'nin notta Sri Lanka kıyılarında ABD denizaltısı tarafından vurulan İranlı denizcilerin cesaretini övdüğü görüldü.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Onların hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacak ve bu şehitlikler, silahlı kuvvetler yapısı içinde İran ordusunun temellerini yıllarca güçlendirecektir."

YÜZÜĞÜNDEN TEŞHİS EDİLDİĞİ İDDİASI

İsrail merkezli YNet, Laricani'nin elini gösterdiğini öne sürdüğü bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Laricani'ye ait olduğu öne sürülen yüzük dikkat çekti. İsrail ordusu Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildiğini iddia etti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde ise Laricani'nin Tahran'ın Pardis bölgesinde bulunan evinin tamamen yıkıldığı görüldü.

Laricani'nin ölümüyle birlikte, son çatışmaların başlangıcından bu yana İsrail tarafından öldürülen üst düzey İranlı yetkililerin sayısı 10'a yükseldi.

CENAZE TÖRENİ TAHRAN'DA

İran'ın başkenti Tahran'da, Ali Laricani ve Basij güçlerinin komutanı Gulamreza Süleymani için bugün cenaze töreni düzenleniyor. İran merkezli Tasnim haber ajansının bildirdiğine göre, tören yerel saatle 13.30'da Tahran'daki Devrim Meydanı'nda başladı.

Yetkililer, ayrıca 4 martta ABD'nin İran'ın IRIS Dena savaş gemisine düzenlediği torpido saldırısında hayatını kaybeden 84 denizci için de ayrı bir tören düzenleneceğini açıkladı.

ALİ LARİCANİ KİMDİR

Ali Laricani, 1958 yılında Irak’ın Necef şehrinde doğdu. İran’ın Amul kentinden, dini ve siyasi açıdan etkili bir aileye mensuptu. Babası, tanınmış bir din alimi olan Mirza Haşim Amuli idi. Ailesi, dönemin Şahı Rıza Pehlevi'nin baskısı nedeniyle 1931'de Necef'e taşındı ancak 1961'de İran'a geri döndü. Laricani, genç yaşta 1979'daki İslam Devrimi'nin ideologlarından filozof Ayetullah Murteza Mutahhari'nin kızı Feride Mutahhari ile evlendi.

Laricani, ülkenin en prestijli üniversitelerinden Şerif Teknoloji Üniversitesinde matematik ve bilgisayar bilimi alanında lisans yaptı ardından Batı felsefesi üzerine doktorasını tamamladı ve özellikle Alman filozof Immanuel Kant üzerine çalıştı.

Ailesindeki diğer isimler de İran siyasetinde etkili oldu. Kardeşlerinden Sadık Laricani uzun yıllar yargı erkinin başında görev yaptı, Muhammed Cevad Laricani ise dış politika ve insan hakları alanlarında önemli görevler üstlendi. Bu yönüyle Laricani ailesi, İran’ın yönetim yapısında uzun yıllar etkili oldu.

1979’daki İran İslam Devrimi sonrasında Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde yer aldı. Daha sonra devlet kademelerinde yükseldi. Kültür Bakanı olarak görev yaptı ardından Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) başkanlığına getirildi.

Laricani, 2005 yılında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri oldu ve aynı zamanda İran’ın nükleer başmüzakerecisi olarak görev yaptı. 2007 yılında bu görevinden ayrıldı.

İran Meclisine 2008'de giren Laricani, 2020'ye kadar üç dönem boyunca Meclis Başkanı olarak görev yaptı. Bu süreçte özellikle 2015 yılında İran ile Birleşmiş Milletler Daimi Üyeleri ve Almanya arasında imzalanan ve nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın Meclisteki onay sürecinde önemli rol oynadı.

Laricani, 2020'de Meclis Başkanlığı görevinden ayrıldı ve dönemin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından liderlik danışmanı olarak atandı. Bir süre bu görevde kalan Laricani'nin 2021 ve 2024 yıllarında cumhurbaşkanlığı adaylığı için yaptığı başvurusu Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanmadı.

Ali Laricani, Ağustos 2025'te Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak bir kez daha atandı. Bu atama ile birlikte İran’ın dış politika ve güvenlik stratejisinde yeniden kilit isimlerden biri haline gelen Laricani, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney'in güvendiği devlet adamlarından biri olarak kabul ediliyordu.