Lapid’den Netanyahu’ya ‘Erdoğan haddini bildirdi’

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Lapid, Netanyahu’nun İran’a karşı savaşın başlarında devreye sokmaya çalıştığı “Kürt planının” Türkiye engeline takıldığını belirterek, “Başbakan, hoşuna gitmeyen tüm bilgileri bastırıyor.Türkiye’nin olası tepkisini ve Erdoğan’ın Washington’daki nüfuzunu hesaba katmadan İranlı Kürtleri silahlandırma planı yaptı. Ancak Erdoğan onu terbiye etti” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin son dönemde diplomasi sahasında elde ettiği etkinliğe dikkat çeken Lapid, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem sahadaki gücünün hem de Washington nezdindeki diplomatik ağırlığının İsrail tarafından hafife alındığını savundu. İran’ın batısındaki Kürt grupları silahlandırarak Tahran yönetimine karşı harekete geçirme planının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ı ikna etmesi neticesinde akamete uğradığı öne sürülmüştü. Trump, geçen hafta Oval Ofis’te yaptığı bir açıklamada Erdoğan’ı överek “O, benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Onu seviyorum. Kendisi harika bir lider ve çok güçlü bir kişi” ifadelerini kullanmıştı.