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DHA
Haber Giriş: 09.01.2021 - 16:42 | Son Güncelleme:

Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Asya ülkesi Laos'un kuzeybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Asya ülkesi Laos'un kuzeybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumundan yapılan açıklamada, sabah 06.50'de Laos'un Tayland sınırında bulunan Xayaboury kentinde 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

Tayland'ı da etkileyen deprem, ülkenin kuzey kesimleri başta olmak üzere başkent Bangkok'ta hissedildi. Merkez üssü Mueang Nan bölgesi olan depremin yerin 31 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

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