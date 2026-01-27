×
Lanetli Saray satılıyor… Sahiplerine hep ‘ölüm’ getirdi

Venedik’in ‘lanetli’ olarak anılan Ca’ Dario Sarayı, inşa edildiği 15’inci yüzyıldan günümüze kadar sahiplerine ‘ölüm’ getirdi. Saray, 20 milyon Euro’luk fiyatıyla yeni sahibini arıyor.

İTALYA’nın Venedik kentinde 15’inci yüzyılda inşa edilen ve yıllar boyu intiharlar, esrarengiz ölümler ve cinayetlerle anılan tarihî Ca’ Dario Sarayı yaklaşık 20 milyon Euro’luk (yaklaşık 1 milyar TL) bir fiyatla satışa sunuldu. Adını Osmanlı İmparatorluğu ile bir barış anlaşması sağlamasının ardından kahraman ilan edilen diplomat Giovanni Dario’dan alan saray, en az yedi ölümle ilişkilendirilmesi nedeniyle ‘lanetli saray’ olarak nitelendiriliyor.

Lanetli saray, dokuz yatak odası, sekiz sütunlu banyo,  görkemli salonları, bahçe, tekne rampası ve çatı terası ile  mimari bir başyapıt olarak  tanımlanmasına rağmen asıl olarak ürkütücü söylentilerle adından söz ettiriyor.

TRAFİK KAZALARI VE İNTİHARLAR

Babası Dario’nun ölümünden sonra sarayı devralan kızı Marietta, cinayet sonucu kocasını kaybettikten sonra intihar etti. 1964’te ise ünlü tenor Mario del Monaco, sarayı ziyaret etmek için seyahat ederken ciddi bir trafik kazası geçirdi. 1970’li yıllarda sarayı satın alan İtalyan aristokrat Kont Filippo Giordano delle Lanze ise, evde sevgilisi olan Yugoslav denizci tarafından öldürüldü. 1980’lerde sarayı satın alan iş insanı Raul Gardini, adının büyük bir yolsuzluk skandalına karışmasının ardından 1993’te intihar etti. 2002 yılında ise The Who grubunun basçısı John Entwistle, sarayı tatil için kiraladıktan sadece bir hafta sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 2006 yılında bilinmeyen bir alıcıyı temsil eden bir Amerikan şirketinin eline geçen sarayda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

